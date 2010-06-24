Виробництво вершкового масла зросло на 5,7%

В Україні за підсумками січня-травня вироблено 27,3 тис. тон вершкового масла, що на 5,7% більше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у травні виробилио 9,2 тис. тон вершкового масла, що на 43,8% більше від показника за квітень 2010 р. і на 4,3% менше, ніж утравні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року в Україні виробили 74,5 тис. тон вершкового масла, що на 12% менше від 2008 року.