Виробництво хлібобулочних виробів знизилося на 3,9%
12:13, 24 червня 2010Агро
1
Повідомляє Держкомстат
В Україні у січні-травні обсяги виробництва хлібобулочних виробів склали 685 тис. тон, що на 3,9% менше, ніж за аналогічний період 2009 р.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
За даними Держкомстату, у травні виробили 146 тис. тон хлібобулочних виробів, що на 7% більше, ніж у квітні 2010 р. і на 3,1% менше, ніж у травні 2009 року.
Як повідомляв УНІАН, у 2009 р. виробництво хлібобулочних виробів в Україні склало 1,754 млн. тон, що на 7,9% менше, ніж у 2008 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter