Виробництво хлібобулочних виробів знизилося на 3,9%

В Україні у січні-травні обсяги виробництва хлібобулочних виробів склали 685 тис. тон, що на 3,9% менше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у травні виробили 146 тис. тон хлібобулочних виробів, що на 7% більше, ніж у квітні 2010 р. і на 3,1% менше, ніж у травні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 р. виробництво хлібобулочних виробів в Україні склало 1,754 млн. тон, що на 7,9% менше, ніж у 2008 р.