МінАП зменшило прогноз експорту зерна до 21 млн. тонн

Міністерство аграрної політики України зменшило прогноз експорту зерна в 2010-2011 маркетинговому році (МР, 1 липня 2010 р. – 30 червня 2011 р.) до 21 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

За словами міністра, прогноз зменшено у зв`язку з великими залишками зерна в Україні, а також у РФ. «Ми зменшили експортні розрахунки, оскільки буде складно на зовнішньому ринку продати задекларований раніше обсяг зерна», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив, що в Україні на початок нового маркетингового року перехідні залишки зерна становлять близько 6 млн. тонн, а в Росії – близько 13 млн. тонн.

При цьому міністр зазначив, що РФ вивчає можливість допомоги зернотрейдерам. Він додав, що Україна володіє розвиненішою логістичною системою, проте сьогодні має проблеми з невідшкодуванням ПДВ зернотрейдерам. У зв`язку з цим міністерство наголошує на необхідності співпраці із зернотрейдерами для того, щоб вони віддали перевагу українському зерну.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що під час переговорів з представниками Китайської Народної Республіки обговорювалося питання виділення Китаєм квоти для імпорту українських зернових.

«Хочемо продати не менше 21 млн. тонн зерна і з нового урожаю вже законтрактовано близько 4 млн. тонн зерна», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня міністр агрополітики М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що Міністерство аграрної політики України підвищило прогноз експорту зерна на 2010-2011 МР на 10-14% – до 22-24 млн. тонн, зазначивши при цьому, що обсяг експорту багато в чому залежатиме від ситуації на світових ринках.

Сьогодні він повідомив, що МінАП зменшило прогноз урожаю зерна до 45-45,5 млн. тонн з прогнозованих раніше 46-48 млн. тонн.