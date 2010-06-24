МінАП знизило прогноз урожаю зерна

Міністерство аграрної політики України знизило прогноз урожаю зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми очікуємо врожай зерна в районі 45-45,5 млн. тонн», - сказав міністр.

За його словами, негода не вплинула значною мірою на стан посівів і прогноз урожаю. «Негода не дуже вплинула, і сподіваюся, що до кінця жнив ми зможемо поліпшити прогноз урожаю зерна». – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство прогнозувало врожай зерна 2010 року в обсягу 46-48 млн. тонн.