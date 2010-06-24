МінАП знизило прогноз урожаю зерна
17:52, 24 червня 2010Агро
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До 45-45,5 млн. тонн
Міністерство аграрної політики України знизило прогноз урожаю зерна до 45-45,5 млн. тонн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.
«Ми очікуємо врожай зерна в районі 45-45,5 млн. тонн», - сказав міністр.
За його словами, негода не вплинула значною мірою на стан посівів і прогноз урожаю. «Негода не дуже вплинула, і сподіваюся, що до кінця жнив ми зможемо поліпшити прогноз урожаю зерна». – сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство прогнозувало врожай зерна 2010 року в обсягу 46-48 млн. тонн.
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