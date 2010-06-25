МОЗ пропонує ввести європейські вимоги до питної води

Міністерство охорони здоров`я України пропонує ввести європейські санітарно-гігієнічні й технічні вимоги до фасованої питної води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров`я – головний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Цей документ на сьогоднішній день проходить державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України. Він об`єднав вимоги до питної води централізованих і нецентралізованих систем водопостачання, а також води питної фасованої. Документ максимально гармонізований до європейських норм і законодавств», - сказав Г.РОЖКОВ.

Головний санітарний лікар уточнив, що йдеться про наказ Міністерства охорони здоров`я №400, яким затверджено державні санітарні норми й правила, гігієнічні вимоги до води, призначеної для споживання людиною.

«Вперше у ньому затверджено вимоги до фасованої питної води, яка до цього часу проводилася за технічними умовами і у зв`язку з відсутністю такого документа, практично не контролювалася, як з боку виробника, так і з боку санітарно-епідеміологічної служби», - пояснив він.

За словами Г.РОЖКОВА, нові правила передбачають контроль питної води по сімдесяти шести показникам.

Крім того, головний санітарний лікар повідомив, що санепідемслужба почала перевірки якості мінеральних вод, які виробляються й реалізуються в Україні.

«На контролі санепідемслужби перебуває 164 підприємства, які виробляють мінеральну воду», - уточнив Г.РОЖКОВ.