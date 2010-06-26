В Одеській області загони МНС готуються до евакуації людей

В Одеській області загони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій готуються до евакуації людей через різке підвищення рівня води в Дунаї.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в Одеській області, у найближчі три дні Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія прогнозує підвищення рівня води в українській частині Дунаю до 20 см. З урахуванням того, що в районі Вилкового річка вже вийшла з берегів, це змушує загони обласного управління МНС готуватися до можливої евакуації людей з небезпечної зони.

«Перш за все очікується підтоплення причалів Ренійського морського торгового порту і території Ізмаїльського рибзаводу, хоча ці території і захищені гідротехнічними спорудами від високих рівнів води в Дунаї, а також збереження небезпечного рівня води в районі Вилкового», - йдеться у повідомленні.

Для проведення аварійно-рятувальних і евакуаційних заходів у районах можливого підтоплення приведені у готовність відповідні сили і засоби зведених загонів облуправління МНС.

Як повідомлялося, 25 червня рівень води в Дунаї в районі Вилкового перевищив допустимий на 7 см, у районах Рені та Ізмаїла до критичної позначки залишилося, відповідно, 5 і 10 см, рівень води становив 530 см.