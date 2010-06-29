Збір зернових планують розпочати 15 липня

Масовий збір зернових культур у господарствах Харківської області планують розпочати 15 липня і провести за 10 робочих днів.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника глави ОДА Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його словами, усього в області площа збору зернових складає 574 тис. га. При цьому планують зібрати 1,7 млн. т зернових, з них 1,1 млн. т - ранніх зернових.

В. АЛЕКСЕЙЧУК наголосив, що в цілому у господарствах області техніка готова на 94%, забезпечення паливом складає до 80%.

Він також сказав, що Гутянський елеватор Богодухівського району, де повністю автоматизований диспетчерський пункт і є своя сертифікована лабораторія з визначення якості і оцінки зерна, що надходить, готовий до прийому нового урожаю.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області станом на 30 квітня 2010 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, площа посівів ярових зернових культур скоротилася на 7% і склала 650 тис.га.