Кабмін призначив Бредіхіна начальником Держземінспекції

Кабінет Міністрів України призначив Олександра БРЕДІХІНА начальником Державної інспекції з контролю над використанням і охороною земель.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1244-р від 21 червня, розміщеному на урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, раніше О. БРЕДІХІН обіймав посаду першого заступника Держземінспекції і був звільнений з неї 23 грудня 2009 року у зв'язку з ліквідацією інспекції.

21 червня Кабмін створив Державну інспекцію з контролю над використанням і охороною земель.

Кабмін своєю постановою №901 від 26 серпня 2009 року вніс зміни до постанови №844 "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в 2009 році", у якому пункт 5 був доповнений таким абзацом: "Державному комітету із земельних ресурсів створити в центральному апараті і в територіальних органах структурні підрозділи на базі Державної інспекції з контролю над використанням і охороною земель і її територіальних органів, які ліквідовуються, і забезпечити відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з їх ліквідацією".

При цьому постанови Кабміну №1958 від 25 грудня 2002 року "Про створення Державної інспекції з контролю над використанням і охороною земель", а також №927 від 16 жовтня 2008 року "Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію з контролю над використанням і охороною земель" втратили силу.