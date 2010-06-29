УКАБ закликає Кабмін відстояти інтереси аграріїв

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) закликає уряд відстояти інтереси українського агропромислового комплексу на переговорах про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили сьогодні на прес-конференції в Києві керівники асоціації.

На думку президента УКАБ Олексія ЛІССІТСИ, Європа нав'язує Україні невигідні умови підписання договору про створення ЗВТ і у разі прийняття цих умов АПК України зазнає втрат.

За словами генерального директора УКАБ Володимира ЛАПИ, Євросоюз пропонує Україні створювати ЗВТ не на паритетних умовах. Він повідомив, що у ЄС дуже сильний тарифний захист внутрішнього ринку, ввізні мита на деякі продукти харчування досягають ста і більше відсотків, а Україна при вступі до СОТ узяла на себе зобов'язання понизити мита від нуля до 10%, тому різниця в тарифах буде не на користь нашої країни, що може призвести до того, що експорт з ЄС в Україну буде значно більшим, ніж з України до ЄС. Крім того, ЄС пропонує або взагалі вилучити з переліку продуктів, які дозволяється ввозити у рамках ЗВТ, ті продукти, які наша держава зацікавлена експортувати в ЄС, або встановити на них невигідні для України квоти. Зокрема, це стосується і зерна.

Експерти зазначають, що Україна сьогодні фактично експортує більше продукції, ніж зможе експортувати у рамках ЗВТ.

Окрім того, розмір державної підтримки в ЄС значно вищий, ніж в Україні. Також ЄС вимагає відміни експортного мита на соняшник, але експерти кажуть, що це буде руйнівним не лише для олієдобувної промисловості, але і для інших галузей, у тому числі тваринництва, які використовують продукцію переробки соняшнику. У результаті відміни мита Україна може перетворитися з експортера соняшникової олії в імпортера, при цьому ціни на соняшникову олію в ЄС вищі від українських, що призведе до зростання цін на олію приблизно на 70%, а на продукцію з використанням соняшникової олії (майонези, маргарини) - на 130-150%. Тому УКАБ закликає українську переговорну групу відстояти збереження експортного мита на насіння соняшнику.

"Ми зробили відповідні розрахунки, насамперед щодо так званих критичних видів продукції, де наслідки для українського сільського господарства можуть бути суттєвими. Наприклад, ми вважаємо, що по усіх трьох видах м'ясної продукції - курятині, свинині і яловичині - квоти на імпорт цієї продукції в ЄС у зоні вільній торгівлі мають бути не менше 50 тис. тон. Якщо будуть забезпечені такі умови, буде мотивація у виробників розвивати виробництво і приходити до європейських стандартів якості. Щодо зернових культур, ми вважаємо, що можна вести розмову про повну лібералізацію торгівлі зерном"., - сказав В. ЛАПА.

О. ЛІССІТСА наголосив, що Україні навряд чи вдасться відстояти усі свої вимоги, але головні позиції необхідно відстояти, інакше підписання договору про ЗВТ буде економічно недоцільним.