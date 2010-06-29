У Тернопільскій області поголів’я ВРХ зменшилося

У Тернопільській області у січні-травні поточного року поголів'я ВРХ зменшилося на 3,2% порівняно з аналогічним торішнім показником, - до 246,7 тис. голів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в області, у власності сільгосппідприємств на 1 червня було 27,9 тис. голів ВРХ (на 1,4% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року), у населення - 218,8 тис. голів (- 3,8%).

Поголів'я корів у січні-травні зменшилася в області на 2,7% - до 124,3 тис. голів. Зокрема, у населення - на 3,1% - до 115,5 тис. голів, водночас, у сільськогосподарських підприємств - виросло на 2,7% - до 8,8 тис. голів.

Поголів'я свиней у січні-травні 2010 року, порівняно з січнем-травнем 2009 року, збільшилося на 15,1% - до 355,4 тис. голів.

Як зазначили в облстаті, у господарствах населення на 1 червня 2010 року було 88,7% загального поголів'я ВРХ, у т.ч. 92,9% корів, 72,5% свиней.