У Дніпропетровську арештували директора відділення Аграрного фонду

За поданням прокуратури Дніпропетровської області Жовтневим районним судом Дніпропетровська заарештовано директора регіонального відділення Аграрного фонду і його спільника - директора ТОВ "Агрофірма ім. Шевченка", які присвоїли зерно фонду на суму 1,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Прокуратура звинувачує заарештованих у злочинній змові, внаслідок чого підписали ряд свідомо неправдивих документів про передачу з Аграрного фонду на зберігання ТОВ 5,6 тис. тон пшениці 4-го класу. Зерно повинне було зберігатися на складі підприємства в Магдаленівському районі, але фактично пшеницю на склади не завозили. Встановлено, що отримані у фіктивних угодах бюджетні кошти в сумі 1,5 млн. грн. керівники Дніпропетровського відділення Аграрного фонду і ТОВ присвоїли.

За цим фактом прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу у ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 Карного кодексу України (зловживання службовим становищем і службова підробка, що спричинили тяжкі наслідки).