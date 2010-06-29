У Сумській області виробництво сільгосппродукції скоротилося

У Сумській області в січні-травні 2010 року обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств (у порівнянних цінах 2005 р.) склав 407,4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.

Виробництво валової продукції проти аналогічного періоду минулого року зменшилося на 2,5%, у тому числі, у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності - на 1,8 %, у господарствах населення - на 2,8 %.

Питома вага виробництва валової продукції Сумської області в загальноукраїнському обсязі складає 2,5%.

Серед регіонів України Сумщина займає 24 місце за темпами змін, 21 - за обсягами виробництва, 16 - за виробництвом сільгосппродукції на одну людину.