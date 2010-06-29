Нардеп виступає за продаж сигарет та алкоголю у спецроздрібі

Народний депутат від Комуністичної партії України Євген ЦАРЬКОВ виступає за продаж тютюнової і алкогольної продукції тільки в спеціалізованому роздрібі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

"Наше завдання - витіснити тютюн з продуктових магазинів, маркетів в окремі рундуки", - сказав депутат. Він повідомив, що розробляє відповідний законопроект.

Також Є. ЦАРЬКОВ повідомив, що розроблено два законопроекти: про заборону реклами сигарет і заборону куріння в громадських місцях.