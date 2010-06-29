Avangardco IPL має намір стягнути з "ВТБ Банку" 50-100 млн. дол.

Компанія Avangardco Investments Public Limited, великий агрохолдинг, має намір звернутися до Лондонського арбітражного суду з позовом про стягнення 50-100 млн. дол. заподіяних "ВТБ Банком" економічних збитків, а також до Державного комітету Великобританії з нагляду за фінансовою діяльністю для проведення розслідування дій банку, пов'язаних з публікацією неправдивих даних про компанію.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор компанії Avangardco IPL Наталія ВАСИЛЮК.

Вона повідомила, що у червні "ВТБ Банк" розповсюдив прес-реліз, у якому містилися неправдиві дані про борги компанії перед банком, а також спотворена інформація про юридичні боргові стосунки. Н. ВАСИЛЮК заявила, що за оцінками аналітиків такі заяви банку можуть привести до дисконтування вартості компанії на 5-10% від її загальної вартості і сума збитків може скласти 50-100 млн. дол.

Н. ВАСИЛЮК повідомила, що Avangardco IPL уже підписала угоду з лондонською юридичною компанією, яка готує подання до Лондонського арбітражного суду про стягнення економічних збитків з "ВТБ Банк" (Київ). Також компанія готує звернення в Державну комісію Великобританії з фінансового нагляду для проведення розслідування дій банку щодо поширення неправдивої інформації. Гендиректор додала, що заяви і позов будуть подані до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, компанія Avangardco Investments Public Limited розмістила 20% акцій на Лондонській фондовій біржі. Це було первинне розміщення акцій компанії - за допомогою випуску глобальних депозитарних розписок (коефіцієнт обміну: 1 акція = 10 GDR).

Довідка УНІАН. Avangardco IPL - один з найбільших агрохолдингов в Україні. Компанія виробляє яйце куряче харчове і яєчні продукти. Виробничі підприємства компанії розташовані в 15 регіонах України. У 2009 році компанія експортувала свою продукцію у 16 країн світу, в основному, на Близький Схід і в Азію.