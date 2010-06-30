РФ має намір моніторити продукцію травинництва на радіацію

Федеральна служба зо ветеринарного та фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд) планує проводити моніторинг радіологічних показників продукції тваринного походження з Білорусі, України та Казахстану.

Про це УНІАН повідомили в Россільгоспнагляді.

"Згідно з інформацією, яку ми маємо, нині сільгоспвиробники Республіки Білорусь починають освоювати земельні угіддя, що раніше не використовувалися у зв'язку із забрудненням радіоактивними викидами Чорнобильської АЕС" - сказано у повідомленні відомства. Розширення сировинної бази тваринництва може стати причиною потрапляння радіоактивних ізотопів через харчовий ланцюг у готову продукцію тваринного походження.

Також повідомляють, що відбір проб продукції тваринного походження з України, Білорусії і Казахстану на радіологічні показники безпеки здійснюватиметься у рамках моніторингових досліджень.