У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження на середу, 30 червня, через можливе погіршення погодних умов на півострові.

"Очікуються сильні дощі, місцями - зливи, гроза. Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 15-20 метрів на секунду", - сказано у прес-релізі управління, який є у агентства УНІАН.

На річках південно-східного передгір'я можливий підйом рівня води до одного метра.

МНС просить туристів і жителів Криму не купатися під час грози, уникати відкритої місцевості і височин, не ховатися під деревами, що стоять окремо, електроопорами, поблизу металевих конструкцій.

"У приміщеннях бажано не використовувати електроприлади і телефонний зв'язок", - заявили рятувальники.

Останній раз штормове попередження оголошувалося в Криму у понеділок, 28 червня.