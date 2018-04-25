Голова Аграрного фонду: Жорсткий відбір елеваторів - найактуальніше питання...

Україна почала збиральну кампанію. Аграрії вийшли у поле, трейдери підписують експортні контракти, Аграрний фонд готується до закупівель зерна і формування інтервенційного фонду. Якою буде ситуація на ринку в інтерв`ю УНІАН розповів генеральний директор Аграрного фонду Олександр МАРЕНЕЦЬ.

- Олександре Юрійовичу, озвучте плани розвитку Аграрного фонду на найближчу перспективу.

- На сьогодні Аграрний фонд провів організаційну роботу, яка була пов`язана з законодавчим забезпеченням його діяльності у новому сезоні. Ми запланували одночасне проведення як спотових, так і заставних закупівель зерна урожаю 2010 року. Відкритим залишається питання про проведення форвардних закупівель. І хоча час для їх ефективного проведення втрачено, Уряд ще не прийняв остаточного рішення з цього питання.

- На яку суму Аграрний фонд отримав заявки від аграріїв на форвардні закупівлі зерна?

-Сумарно від сільськогосподарських товаровиробників надійшло заявок на суму понад 1 млрд. гривень, з якої авансовий платіж склав би половину від цієї суми.

- Коли почнуться спотові і заставні закупівлі зерна і як вирішується питання з їх фінансуванням?

- Закупівлі почнуться з початком маркетингового періоду - з 1 липня, і проходитимуть відповідно до наповнення ринку зерном. Активність закупівель прямопропорційно залежатиме від поточного фінансування. Сумарно на ці цілі в Державному бюджеті передбачено 3,16 млрд. гривень із спеціального фонду.

- А спецфонд наповнений коштами?

- На початку поточного року діяльність Аграрного фонду якраз і була зосереджена на здійсненні заходів щодо наповнення коштами спеціального фонду держбюджету. Зокрема, здійснювалася робота з повернення бюджетних позик, наданих під заставу зерна, вільна реалізація зерна на організованому аграрному ринку, а також реалізація аміачної селітри і борошна. Обсяг коштів, які надійшли у спецфонд від виконаної роботи, склав близько 900 млн. грн.

- Але частина зерна, яке планували реалізувати, "зникла", як це питання вирішуватиметься?

- Дійсно, хоча перевірки ще тривають, ми чекаємо підтвердження великої недостачі зерна - близько 300 тис. тон. Однією з причин виникнення цієї ситуації стала невиправдана видача сертифікатів великій кількості підприємств, що надають послуги зі зберігання зерна. Більшість з таких складів виявилися не здатними забезпечити належні умови для якісного і кількісного зберігання зерна.

- Як вирішуватиметься це питання?

- Природно, відповідно до закону. На сьогодні за встановленими фактами недостачі 160 тис. тон державного зерна правоохоронні органи порушили кримінальні справи, ведеться слідство.

-Чи планує Аграрний фонд посилити умови відбору складів для зберігання зерна, щоб уникнути повторення ситуації?

- Це чи не найактуальніше питання на сьогодні. За результатами недавньої спільної наради, у якій взяли участь керівники Міністерства аграрної політики, Аграрного фонду, Державної інспекції контролю якості сільськогосподарської продукції і моніторингу її ринку, представники зернових складів і підприємств Держматрезерву, ДАК "Хліб України" та інших, було прийнято рішення посилити вимоги контролюючих органів до сертифікації зернових складів. Ми ж надалі користуватимемося послугами тільки тих підприємств, які підтримують хорошу репутацію і належним чином забезпечили якісне і кількісне зберігання державного зерна.

Також на порядку денному прийняття Міністерством аграрної політики рішення про створення спеціальних обласних формувань, на які буде покладено відповідальність у визначенні переліку складів, на яких зберігатиметься зерно державного інтервенційного фонду.

- Для фінансування інтервенційних закупівель уряд заявив про випуск облігацій держпозики. Коли планують це здійснити?

- Швидше, не заявив, а передбачив таку можливість. Відповідна норма прописана в Законі України "Про Державний бюджет України на 2010 рік". Згідно з цією нормою, ми додатково можемо залучити кошти у розмірі 5 млрд. грн., проте, коли цей механізм запрацює, мені поки не відомо. Але, зважаючи на специфіку такої галузі як сільське господарство, бажано було б отримати ці кошти в період масового надходження зерна на внутрішній ринок і тим самим ефективно попереджати зниження цін на нього.

-Ви можете зараз спрогнозувати обсяг закупівель і середні ціни на зерно урожаю поточного року?

- Відповідно до заздалегідь визначених обсягів і за умови своєчасного фінансування, ми розраховуємо зняти з ринку близько 5 млн. тон зерна. На формування ціни впливає безліч чинників. Конкретніше говорити про них можна буде з початком надходжень на ринок нового урожаю. Але діапазон цін, за якими повинен працювати Аграрний фонд, уже відомий. Згідно з наказом Міністерства аграрної політики № 294 від 4 червня 2010 року, мінімальна і максимальна ціна, наприклад, для пшениці 3-го класу визначена на рівні 1150 і 1320 гривень за тону відповідно.

- Плануєте закладати лише продовольче зерно?

-Перевага віддаватимемо продовольчій пшениці, оскільки Аграрний фонд повинен, передусім, регулювати ціну на соціально значущі продукти, такі як борошно і хліб. Якщо говорити про жито, то зараз приймаємо рішення, що робити, оскільки жито має набагато менший термін зберігання, ніж пшениця. Думаю, певний її об`єм купимо, а перехідні залишки минулих років реалізовуватимемо. Що стосується ячменю і кукурудзи, то на ринку цих культур прогнозована стабільна цінова ситуація, що не вимагає втручання держави. Але у разі потреби, ми готові здійснювати закупівлю ячменю і кукурудзи, тим паче, що з реалізацією цих культур жодних проблем не виникало.

- Які залишки зерна у резерві Аграрного фонду і як їх реалізовуватимуть?

-На сьогодні відповідно до складських документів у Аграрному фонді зберігається 1,3 млн. тон зернових. У першу чергу реалізовувати маємо зерно, яке має найбільший термін зберігання. Реалізація здійснюватиметься як на внутрішньому ринку, так і в рахунок бюджетного відшкодування ПДВ експортерам сільськогосподарської продукції.

- Раніше заявляли, що АФ планує виходити на експортні ринки. Ви не відмовилися від цієї ідеї?

- Наявність державного резерву - питання продовольчої безпеки. Наша головна мета - формування державного інтервенційного фонду для підтримки цінової стабільності, проте, за потреби надлишки зерна можуть бути реалізовані і на зовнішніх ринках.

- На Вашу думку, чи збережеться в поточному році механізм повернення ПДВ зернотрейдерам зерном і чи ефективна така система?

-Передусім цей механізм передбачений Законом України "Про державний бюджет України на 2010 рік". Міністерство аграрної політики підготувало відповідний проект рішення уряду, який готовий до розгляду. Що стосується ефективності, судячи з активності трейдерів минулого року, вона досить висока. За рахунок бюджетного відшкодування ПДВ зернотрейдерам було реалізовано 1,6 млн. тон зерна на суму близько 2 млрд. гривень. До того ж, це один з ефективних шляхів реалізації "дорогого" зерна, яке купили в минулі роки. Ще одним позитивним моментом для нас є те, що це дає можливість освіжити запаси в державному інтервенційному фонді.

- Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк заявив, що Аграрний фонд купуватиме зерно за средньоринковими цінами і не підвищуватиме вартість, щоб підтягувати ринок. Але ж суть інтервенції саме у тому, щоб не допустити різкого падіння або зростання цін.

-Але ж средньоринкова ціна якраз і залежить від "крайніх" значень цін на ринку. Хоча з іншого боку, вона віддзеркалює тільки теперішній момент. Як правило, у перспективі вона стає неконкурентною. Цей процес ми могли спостерігати на прикладі зерна урожаю 2007 і 2008 років. Держава купувала зерно за досить високою ціною, до якої надалі ще додалася ціна за його зберігання. У результаті, ми маємо зерно неконкурентоздатне як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

- Чи планує Аграрний фонд у поточному році купувати цукор, якщо так, то скільки?

- Обсяги закупівель до інтервенційного фонду на поточний рік визначено законодавством. Серед інших передбачена і закупівля цукру обсягом 368 тис. тон. Враховуючи, що після торішньої реалізації цукру резерви його в інтервенційному фонді практично вичерпано, закупівлю здійснювати необхідно. Тим більше, з урахуванням прогнозних показників, цукрового буряка посіяно у 1,5 раза більше, ніж минулого року, відповідно, і ціна цукру, ймовірно, буде нижча за торішню.

- Минулого року Аграрний фонд займався забезпеченням аграріїв паливом і міндобривами. Чи продовжиться процес?

- Я вважаю, що функція забезпечення сільгосптоваровиробників паливом не притаманна Аграрному фонду, але якщо уряд прийме відповідне рішення, ми готові його виконувати.

- А щодо мінеральних добрив?

- На початку року Аграрний фонд мав у розпорядженні значний запас аміачної селітри, яку купили у 2009 році. У період весняних польових робіт було реалізовано 22,1 тис. тон на суму майже 44 млн. гривень.

- І які її запаси на складах на сьогодні?

-Реально можна говорити тільки про мінеральні добрива, що зберігаються на Черкаському ВАТ "Азот" - 20 тис. тон. 17 тис. тонн аміачної селітри, яка зберігалася на ВАТ "Стірол", - зіпсувалися, і щодо цього факту ми вимагатимемо відшкодування збитку.

- Ви вважаєте, що до осені ці обсяги будуть затребувані?

- Звичайно, аміачна селітра найбільш затребувана у період сезонних польових робіт. Думаю, що у період осінніх польових робіт ми повністю реалізуємо запаси.

- Дякую за інтерв`ю.

Розмовляла Лілія Коваль (УНІАН)