У Сумській області почався збір ранніх зернових

У двох районах Сумської області – Сумському і Роменськом – почався збір ранніх зернових культур.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у Сумському районі до прибирання насінної ділянки озимої пшениці приступив Сумський інститут агропромислового виробництва, врожайність на цій ріллі склала 33 центнери з гектара.

У Роменськом районі прибирання пшениці почало фермерське господарство «Урожай», яке з 20 га озимої пшениці одержало 410 т зерна при врожайності 20 центнерів з гектара, а фермерське господарство «Кривозуб» цього ж району приступило до прибирання ярового ячменю.