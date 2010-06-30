У Вінницькій обл. урожай зернових може скласти 3 млн. т

У Вінницькій області об`єм урожаю зернових цього року може скласти 3 млн. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.

«Ми прогнозуємо одержати близько 3 млн. тонн зернових, це майже на рівні минулого року», - сказав він.

Н.ДЖИГА також доручив головам райдержадміністрацій забезпечити належний збір урожаю. Працівникам МВС доручено, щоби всі злочини, пов`язані із збиранням врожаю, були мінімізовані.

«Ми жорстко відстоюватимемо товаровиробника, того, хто безпосередньо виробляє продукцію », - додав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області збір урожаю зернових очікується 8-10 липня 2010 року.