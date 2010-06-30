У Вінницькій обл. урожай зернових може скласти 3 млн. т
16:30, 30 червня 2010Агро
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Прогнозує глава ОДА
У Вінницькій області об`єм урожаю зернових цього року може скласти 3 млн. тонн.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.
«Ми прогнозуємо одержати близько 3 млн. тонн зернових, це майже на рівні минулого року», - сказав він.
Н.ДЖИГА також доручив головам райдержадміністрацій забезпечити належний збір урожаю. Працівникам МВС доручено, щоби всі злочини, пов`язані із збиранням врожаю, були мінімізовані.
«Ми жорстко відстоюватимемо товаровиробника, того, хто безпосередньо виробляє продукцію », - додав губернатор.
Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області збір урожаю зернових очікується 8-10 липня 2010 року.
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