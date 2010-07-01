РФ скасовує обмеження на ввезення тваринницької продукції з України

Росія з 1 липня скасовує обмеження на ввезення всіх видів тваринницької продукції з України

Про це УНІАН повідомили в Россільгоспнагляді.

«Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду повідомляє, що з 1 липня 2010 року скасовуються тимчасові обмеження на ввезення з України в Російську Федерацію усіх видів тваринницької продукції, зокрема, живої птиці, інкубаційних яєць, м`яса птиці і усіх видів птахівницької продукції, кормів і кормових добавок для птиці, а також устаткування для утримання і забою птиці, що було у використанні», - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що поставки як сирої, так і готової продукції тваринного походження з України в Російську Федерацію мають здійснюється з атестованих Россільгоспнаглядом українських підприємств.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що Росія обіцяє у липні провести інспекції на українських м`ясокомбінатах і молокозаводах.

19 квітня міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК і міністр сільського господарства РФ Олена СКРІННИК після переговорів заявили, що Міністерство сільського господарства РФ і Міністерство аграрної політики України спільно інспектуватимуть підприємства з переробки і виробництва м`ясної і молочної продукції.