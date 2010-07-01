Завтра дощі очікують на більшості території України

2 липня у східних, південних, більшості центральних областей України і в Криму очікують грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби на іншій території пройдуть короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°; у західних областях (окрім Закарпаття) вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24° тепла.

У Київській області можливий короткочасний дощ, гроза (вночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 16-21°, вдень 26-31°. По Києву температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

1 липня температура води в Чорному і Азовському морях 22-25°, у Дніпрі поблизу Києва 23°.