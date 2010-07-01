Рівень дунайської води поблизу Рені перевищив критичний

За останню добу рівень води в Дунаї на ренійскій ділянці піднявся ще на 3 см і досяг 49 см вище за критичний рівень. Поряд з Ізмаїлом водна стихія піднялася на 35 см вище критичної точки.

Про це сьогодні повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації.

З урахуванням того, що в українській частині Дунаю рівень води перевищив свій історичний рівень, і у будь-який момент річкові хвилі можуть прорвати греблю, підрозділи МНС і держадміністрації придунайських районів готуються до можливої евакуації населення сіл, яким загрожує підтоплення.

"Зараз йде фільтрація греблі в районі Рені. Її у будь-який момент може прорвати, - кажуть у МНС. - Хоча 30 червня аварійний відрізок греблі був укріплений упродовж 712 метрів".

Щоб координувати на місці зусилля загонів рятувальників з довколишніх областей, зібраних разом з технікою біля села Орлівка Ренійського району, в Одеську область вилетів очільник МНС Нестор ШУФРИЧ, повідомили в облуправлінні МНС.