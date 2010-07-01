Намір Азарова експерти порівняли з “сухим законом” Горбачова

Намір прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА повністю заборонити вирубку в державних лісах, про що він заявив під час перебування в Чернівецькій області, обернеться для України втратою 2,5 млрд. грн., і сотнею тисяч безробітних. Про це пише тижневик «Коментарі:».

Як зауважує видання, першими від подібних ініціатив постраждають самі ліси, оскільки лісоохорона й лісорозведення в Україні фактично фінансуються за принципом госпрозрахунку. Гроші з продажу деревини підприємства Держкомлісгоспу (як основні лісозаготівники) перераховують до бюджету, і від обсягу цих коштів, як стверджують експерти, залежить рівень фінансування лісгоспів з бюджету.

За умови збереження такої схеми фінансування, пишуть «Коментарі:», лісгоспи можуть взагалі залишитися без коштів на заходи щодо охорони й розведення лісів не проводяться (на цей рік заплановано збільшення лісів на 100 тис. га). Співробітники лісгоспів (близько 70 тис. осіб) змушені будуть перейти на самофінансування, тобто зайнятися незаконною вирубкою. Як підсумок, держава втрачає приблизно 2,23 млрд. грн. (стільки заробили підприємства Держкомлісгоспу на реалізації лісопродукції в 2009 році, план на 2010-й — 2,5 млрд. грн.), а отримує згортання програми лісорозведення.

Від мораторію на вирубку може постраждати і деревообробна галузь України, яка на 75–77% працює на місцевій сировині. За п’ять місяців цього року було реалізовано товарів деревообробної промисловості на 2 млрд. грн. У випадку заборони вирубок - половину цієї суми Україна втрачає.

Крім того, навіть тимчасова заборона на вирубку може викинути Україну зі списку провідних імпортерів деревини до ЄС. За даними Держмитслужби, щорічно з України вивозять лісу на 150–200 млн. дол., це приблизно 40% від усього розміру виручки від лісозаготівлі.

Експерти вже прирівняли ініціативу прем’єра із “сухим законом” Михайла ГОРБАЧОВА. «Ефект буде той самий: як пиляли, так і пилятимуть. Однак держава з цього нічого не отримає. Крім того, загубимо ліси», - зазначив один з експертів.

За даними тижневика, в Україні, відповідно до офіційних документів, всі ліси належать державі. З 10,6 млн. га лісового фонду Держкомлісгосп контролює 68%, Мінагрополітики - 17%, Міноборони - 2%, МНС - 2%, Мінприроди - 1% тощо.