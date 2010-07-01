Єврокомісія надасть 30 млн. євро для просування с/г продуктів

Єврокомісія надасть 30 млн. євро підтримки для просування на ринок сільськогосподарських продуктів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні Комісія схвалила 19 програм з 14-ти країн-членів (Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Німеччини, Франції, Греції, Італії, Ірландії, Нідерландів, Польщі, Словенії, Іспанії та Великобританії).

Загальний бюджет програм, що триватимуть від одного до трьох років, становить 60,6 млн. євро, з них половина – 30,3 млн. – буде надана Європейською комісією.

Програми стосуються просування на ринок фруктів та овочів, м’ясо-молочних продуктів, меду, квітів, зернових.

Як повідомляв УНІАН, регулювання щодо підтримки просування на ринок сільськогосподарської продукції в ЄС існує з грудня 2007 року. Воно стосується як просування продовольства на внутрішній ринок ЄС, так і на зовнішні ринки.