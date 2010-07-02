На Житомирщині запустили рибопереробний завод

У Бердичеві Житомирської області запустили новий рибопереробний завод потужністю 15-20 тон продукції на добу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Бердичівській міськраді.

Уточнюють, що нове підприємство відкрив у Бердичеві приватний підприємець Олександр РЕВЕГА, інвестувавши у нього понад 5 млн. грн.

Завод спеціалізується на переробці морепродуктів і виготовленні консервів. Загальна площа заводу складає 1440 кв. м, площа складських приміщень - 518 к в . м .

Загалом за роботи у дві зміни тут будуть задіяні 200 працівників з середньою зарплатою 1500 грн. До міського бюджету Бердичева нове підприємство планує перераховувати щомісячно понад 50 тис. грн.