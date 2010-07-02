Ситуація у трьох районах Одеської області критична

Паводкова вода в Дунаї уздовж 170-кілометрової водозахисної греблі на території Ренійського, Ізмаїльского і Кілійського районів Одеської області досягла украй небезпечного рівня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, про це заявив заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр МАЛІН.

За його словами, особливо тривожить технічний стан водозахисної греблі, зведеної понад півстоліття тому. На деяких ділянках, де з'явилися свищі, проводиться тампонування і підсипання греблі.

Водночас, вживають заходи на випадок прориву греблі. У зоні можливого підтоплення зосереджено понад напівтисячі рятувальників МНС і 74 одиниці спеціалізованої техніки, у тому числі 8 плавзасобів і 10 насосних станцій.

Враховуючи ситуацію, що ускладнилася, з небезпечної зони вже відселено понад 60 жителів, не здатних самостійно пересуватися. Ще близько десяти тисяч осіб евакуюють у разі підтоплення населених пунктів дунайською водою.

З урахуванням підтоплення чотирьох причалів Ренійського морпорту і переливання дунайської паводкової води через автодорогу Рені-Ізмаїл на водозахисній греблі поблизу села Орловка МНС організувало чергування оперативних груп на небезпечних ділянках гідротехнічних споруд.

За словами головного фахівця зі зв'язків з громадськістю облуправління Лідії ЯНКОВСЬКОЇ, "у районі Рені рівень Дунаю перевищив критичну позначку більш ніж на півметра. Протягом минулої доби вода тут піднялася на 2 см, у районі Ізмаїла і Вилкового - на 3 см, поряд з Кілією - на 4 см".

Керівництво МНС розосередило пости рятувальників біля водозахисних гребель і дунайських шлюзів: Рені - шлюз Скунда, Ізмаїл - шлюз Кофа, шлюз Міжколгоспний - Вилкове та інших".