Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 3 липня мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, тільки на півночі без істотних опадів, вдень на більшій частині території короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 10-15°, вдень 20-25° (у Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°); на іншій території вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 23-28°, у східних областях до 31°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

У столиці мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

2 липня температура води в Чорному і Азовському морях 22-26°, у Дніпрі поблизу Києва 24°.