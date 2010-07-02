АПК «Новий стиль» купить «Високопольське» і «Лан»

15:21, 02 липня 2010
Агро
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТзОВ «АПК «Новий стиль» (м. Харків) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «СП «Високопольське» і СООО «Лан» (обидва - Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

Повідомляється, що дане придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів в найвищому органі управління емітентів.

Довідка УНІАН. ТОВ «АПК «Новий стиль» (м. Харків) займається оптовою реалізацією продукції рослинництва.

ТОВ «СП «Високопольське» і СООО «Лан» (Харківська обл.) вирощують сільськогосподарську продукцію.

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