АПК «Новий стиль» купить «Високопольське» і «Лан»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТзОВ «АПК «Новий стиль» (м. Харків) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «СП «Високопольське» і СООО «Лан» (обидва - Харківська обл.). Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету. Повідомляється, що дане придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів в найвищому органі управління емітентів. Довідка УНІАН. ТОВ «АПК «Новий стиль» (м. Харків) займається оптовою реалізацією продукції рослинництва. ТОВ «СП «Високопольське» і СООО «Лан» (Харківська обл.) вирощують сільськогосподарську продукцію.

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