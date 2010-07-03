Кабмін дозволив інтервенційні закупівлі зерна

Кабінет Міністрів України дозволив Аграрному фонду почати інтервенційні закупівлі зерна.

Відповідна постанова «Про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання для формування державного інтервенційного фонду» №524 від 30 червня 2010 року опублікована на сайті парламенту.

Документом дозволяється Аграрному фонду в маркетинговому періоді 2010-2011 рр. здійснювати закупівлю урожаю 2010 року пшениці твердої і м`якої, зерна суміші пшениці та жита (меслін), кукурудза, ячменю та жита озимих і ярових, не пов`язану з державним ціновим регулюванням, за середньозваженими цінами рівноваги (фіксингу), які склалися впродовж останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі та сертифікованих нею акредитованих товарних біржах, але не вище 20% мінімальної інтервенційної ціни, встановленої на зазначений маркетинговий період для таких видів сільгосппродукції.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики змінило інтервенційні ціни на зерно на 2010-2011 МР (1 липня 2010 р. – 30 червня 2011 р.).

На пшеницю м`яку групи "А" 1 кл. встановлена мінімальна інтервенційна ціна (з урахуванням ПДВ) у розмірі 1320 грн./т і максимальна інтервенційна ціна (з урахуванням ПДВ) – 1584 грн./т., 2 кл. – 1235 грн./т і 1482 грн./т відповідно, 3 кл. – 1150 грн./т і 1320 грн./т. На пшеницю м`яку групи "Б" 4 кл. – 1011 грн./т і 1213 грн./т, 5 кл. – 975 грн./т і 1170 грн./т. На пшеницю м`яку 6 кл. – 960 грн./т і 1101 грн./т. На пшеницю тверду 1 кл. – 1452 грн./т і 1742 грн./т, 2 кл. – 1364 грн./т і 1637 грн./т, 3 кл. – 1243 грн./т і 1492 грн./т, 4 кл. – 1142 грн./т і 1371 грн./т, 5 кл. – 1101 грн./т і 1322 грн./т.

На жито встановлено наступні ціни: 1 кл. – 912 грн./т і 1094 грн./т, 2 кл. – 870 грн./т і 1044 грн./т, 3 кл. – 830 грн./т і 996 грн./т.

Також встановлено інтервенційні ціни на ячмінь: 1 кл. (для продовольчих цілей) – 950 грн./т і 1188 грн./т, 2 кл. (для виробництва солоду в спиртному виробництві) – 900 грн./т і 1145 грн./т, 3 кл. (для кормових цілей) – 860 грн./т і 1101 грн./т.

Крім того, документ передбачає інтервенційні ціни на сухе молоко – 25,6 тис. грн./т і 30,72 тис. грн./т, на вершкове масло – 30 тис. грн. і 36 тис. грн.