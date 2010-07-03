Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра у західних областях України, у Криму та Приазов`ї очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На решті території місцями короткочасні дощі, грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 20-25° (у Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17°); на решті території вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, вдень 23-28°, у східних областях до 31°.

У Київській області у неділю місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 23°.