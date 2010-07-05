Кабмін затвердив склад наглядової ради "Украгролізингу"

Кабінет Міністрів України затвердив склад наглядової ради ВАТ "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг".

Відповідна постанова уряду N 533 від 30 червня 2010 року опублікована на сайті Верховної Ради України.

Згідно з постановою, головою наглядової ради призначено заступника міністра Кабінету Міністрів України Володимира СИРОТИНА, члени наглядової ради - завідувач сектором Управління аграрної політики і земельних стосунків Секретаріату Кабінету Міністрів Сергій ВОЙТЮК, директор департаменту фінансів Агропромислового комплексу і природоохоронних заходів Міністерства фінансів Анатолій ДАНИЛИШИН, заступник начальника відділу секторних перетворень департаменту розвитку секторів економіки Міністерства економіки Василь КОНДРАТОВЕЦЬ, заступник міністра промислової політики - директор Державного департаменту тракторного і сільськогосподарського машинобудування Володимир САЧЕНКО, заступник голови Фонду державного майна Юрій ЯКОВЛЄВ, заступник міністра аграрної політики Ігор ЯКУБОВИЧ.

Довідка УНІАН. НАК "Украгролізинг" створена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов'язань Державного лізингового підприємства "Украгролізинг", створеного на базі Державного лізингового фонду у 1999 році, і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

У 2009 році "Украгролізинг" передав аграріям у фінансовий лізинг 851 одиницю сільськогосподарської техніки на суму 185 млн. грн.