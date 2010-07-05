«Союз бірж України» просить владу розібратися з експортом зерна

Асоціація "Союз бірж України" просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА не допустити виняткового права державного підприємства "Аграрна біржа" на укладання зовнішньоекономічних контрактів з торгівлі зерном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор асоціації Борис БЕРЕНШТЕЙН.

Він повідомив, що Міністерство аграрної політики пропонує реєструвати контракти на експорт і імпорт зерна на одному держпідприємстві - Аграрній біржі, а також зобов'язати Аграрну біржу проводити моніторинг контрактів.

При цьому на сьогодні постановою Кабінету міністрів передбачено, що реєстрація зовнішньоекономічних контрактів проводиться на товарних біржах, а Аграрна біржа, за словами гендиректора асоціації, такою не є. Він додав, що Аграрна біржа існує на ринку 5 років і за цей час не провела жодних торгів.

Також Б. БЕРЕНШТЕЙН вважає, що таке рішення може призвести до монополізації ринку цих послуг.

Президент "Української зернової асоціації" Володимир КЛИМЕНКО додав, що монополізація послуги приведе до підвищення її вартості. "Якщо буде централізовано в одному місці, то зростуть витрати. Якщо порахувати, то виходить 40 грн. на тоні, тобто наш виробник зерна отримуватиме ще на 40 грн. менше за рахунок цієї послуги", - сказав В. КЛИМЕНКО.

"Ціни на послуги на акредитованих біржах не перевищують 0,05%, а Аграрна біржа. сьогодні - 0,25-0,5%. Це практично у 10 разів перевищує вартість реєстрації, яка проходить на акредитованих біржах", - додав Б.БЕРЕНШТЕЙН.

Також експерти зазначають, що це створить незручності для підприємств, розташованих в регіонах, яким необхідно буде приїжджати в Київ для реєстрації контактів. "Якщо усе буде зосереджено в Києві, ніхто з Одеси не їздитиме реєструвати. Раніше, коли міністерство акредитовувало, хоч би була витримана географія", - додав Б.БЕРЕНШТЕЙН.

Він повідомив, що їх звернення до влади підтримали інші аграрні організації.

Довідка УНІАН. В асоціацію "Союз бірж України" входить 37 бірж, на які доводиться близько 67% обороту товарних бірж України.