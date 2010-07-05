Виробничим директором "Данон Україна" призначений Зубов

Виробничим директором компанії "Данон Україна" призначений Дмитро ЗУБОВ замість Вадима МЕЛЬНИКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Данон Україна".

Згідно з повідомленням, Д.Зубов відповідатиме за операційне керівництво заводом "Данон Дніпро" (Херсон) і підкорятиметься безпосередньо генеральному директорові компанії "Данон Україна" Даріо МАРКЕТТІ.

Також повідомляється, що раніше Д.Зубов посідав посаду менеджера з виробництва в російському представництві "Данон".

В.Мельник переведений на посаду виробничого директора в російському представництві "Данон".

Довідка УНІАН. Danone (Франція) - виробник продуктів харчування. Підрозділи компанії розташовані в 120 країнах на п`яти континентах. Danone володіє 160 виробничими центрами. У 2009 році продажу компанії досягли 15 млрд. євро. Акції Danone котируються на біржі Euronext Paris.

Компанія «Danonе Україна» - один з найбільших в Україні виробників молочних продуктів.