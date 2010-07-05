УЗА: Україна експортувала 21 млн. т зерна

Україна експортувала 21 млн. тонн зерна у 2009-2010 маркетинговому році (МР, липень 2009 р. – червень 2010 р. – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, такі попередні підсумки минулого маркетингового сезону оприлюднив сьогодні на прес-конференції у Києві президент Української зернової асоціації Володимир КЛИМЕНКО.

«За минулий маркетинговий рік ми відправили на експорт орієнтовно 21 млн. тонн зерна, і цього маркетингового року експорт становитиме приблизно стільки само", - сказав він.

При цьому він відзначив, що експорт зерна міг бути на 1-1,5 млн. тонн більше, якби не проблеми з відшкодуванням ПДВ зернотрейдерам.

Структуру і географію експорту В.КЛИМЕНКО не уточнив, додавши, що підсумкові дані минулого маркетингового сезону будуть відомі наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2008-2009 МР експортувала 24,5 млн. тонн зерна.