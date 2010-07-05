Квота на поставку цукру-сирцю використана на 71%

Квота на поставку цукру-сирцю до України на 1 липня п.р. використана на 86,81%.

Про це йдеться у звіті щодо використовування експортно-імпортних квот у 2010 році станом на 1 липня п.р., оприлюднених на сайті Мінекономіки.

Повідомляється, що на 1 липня квота у розмірі 267,8 тис. тонн використана на 87%, і залишок становить 35,335 тис. тонн.

При цьому Бразилія, Куба і Гватемала вичерпали квоту на поставку до України цукру-сирцю на 100%.