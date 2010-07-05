Квота на поставку цукру-сирцю використана на 71%
17:30, 05 липня 2010Агро
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Підрахували у Мінекономіки
Квота на поставку цукру-сирцю до України на 1 липня п.р. використана на 86,81%.
Про це йдеться у звіті щодо використовування експортно-імпортних квот у 2010 році станом на 1 липня п.р., оприлюднених на сайті Мінекономіки.
Повідомляється, що на 1 липня квота у розмірі 267,8 тис. тонн використана на 87%, і залишок становить 35,335 тис. тонн.
При цьому Бразилія, Куба і Гватемала вичерпали квоту на поставку до України цукру-сирцю на 100%.
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