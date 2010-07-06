У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження у регіоні через можливе погіршення погодних умов у другій половині дня.

«Місцями очікуються сильні зливи, гроза, град», - зазначається у прес-релізі управління МНС, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 20 метрів на секунду.

Також у МНС повідомляють, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки підтоплення, що сталося наприкінці червня у місті Красноперекопськ на півночі Криму. Там внаслідок зливи підвищився рівень ґрунтових вод. За даними на ранок 6 липня, частково підтопленнями залишаються 14 садиб.