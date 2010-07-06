Через негоду знеструмлено 61 населений пункт
11:13, 06 липня 2010Агро
0
У чотирьох областях України
Сьогодні вночі внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у чотирьох областях України сталося знеструмлення 61 населеного пункту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Полтавській області знеструмлено 26 населених пунктів, у Київській – 14, у Житомирській – 12, у Чернігівській – 7 та у Донецькій – 2.
До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Координацію аварійно-відновних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС в областях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter