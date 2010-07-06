Дунайські води затопили Ренійський порт

Станом на 6 липня повеневі води Дунаю залили всю внутрішню територію Ренійського порту і промислову зону, аж до залізничного переїзду.

Про це поінформували УНІАН у центрі зв`язків із громадськістю Одеського обласного управління з питань надзвичайних ситуацій, уточнивши, що «рятувальники МНС відкачують мотопомпами воду з дренажних систем ВАТ «Ексімнафтопродукт» і портового зернового перевантажувального комплексу».

Також цілодобово тривають земляні роботи з укріплення водозахисної дунайської дамби, де на 57, 59, 62, 63, 64, 65-й милях спостерігається фільтрація води через тіло дамби.

За даними облуправління МНС, рівень Дунаю в районі Ізмаїла зараз вище критичної позначки на 49 см, поряд з райцентром Рені - на 65 см вище критичного рівня.

Між тим, упродовж минулої доби різко піднявся рівень повеневої води Дністра - поряд з водоочисною станцією в Біляївському районі він на 10 см перевищив критичну позначку. Пік паводку на Дністрі в цьому районі, за даними облуправління з питань надзвичайних ситуацій, очікується 7-8 липня.

У вівторок на території Одещини знов оголошено штормове попередження: місцями - дощ, в окремих районах можливе випадання граду.