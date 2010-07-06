Україна приєднається до Конвенції про торгівлю зерном

Верховна Рада ухвалила Закон "Про приєднання до Конвенції про торгівлю зерном".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 319 з 426 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей закон передбачає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Конвенції про торгівлю зерном 1995 року.

Згідно з вимогами конвенції, Україні необхідно виконати внутрішню процедуру приєднання і подати в депозитарій Організації інструмент про приєднання.

У зв'язку з приєднанням до Конвенції про торгівлю зерном 1995 року і відповідно до статті 21 цієї конвенції передбачають сплату членських внесків.

У пояснювальній записці до закону зазначено, що на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 01.07.2009 "Питань фінансування участі в діяльності Міжнародної ради з зерна" Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції і моніторингу її ринку забезпечує сплату заборгованості і річних членських внесків України до бюджету МСЗ за 2009-2010 фінансовий рік у сумі 113 309 фунтів стерлінгів за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету України на 2009 рік.