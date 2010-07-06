ВР зважилася на приєднання України до Конвенції про торгівлю зерном
Погодилися 319 народних депутатів
Верховна Рада ухвалила Закон "Про приєднання до Конвенції про торгівлю зерном".
Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 319 з 426 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Цей закон передбачає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Конвенції про торгівлю зерном 1995 року.
Згідно з вимогами конвенції, Україні необхідно виконати внутрішню процедуру приєднання і подати в депозитарій Організації інструмент про приєднання.
У зв`язку з приєднанням до Конвенції про торгівлю зерном 1995 року і відповідно до статті 21 цієї конвенції передбачають сплату членських внесків.
У пояснювальній записці до закону зазначено, що на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 01.07.2009 "Питань фінансування участі в діяльності Міжнародної ради з зерна" Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції і моніторингу її ринку забезпечує сплату заборгованості і річних членських внесків України до бюджету МСЗ за 2009-2010 фінансовий рік у сумі 113 309 фунтів стерлінгів за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету України на 2009 рік.