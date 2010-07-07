У Закарпатті на сьогодні оголошено штормове попередження

У Закарпатті на сьогодні оголосили штормове попередження: сильні опади, підвищення рівнів води у річках.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника Закарпатського центру з гідрометеорології Василина БЛОХ.

За її інформацією, 7 липня у Закарпатській області очікуються сильні дощі, грози, місцями сильні зливи, шквалисте посилення вітру 17-22 м/с.

Через сильні опади 7-8 липня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води. «Зокрема, на притоках річок ми очікуємо підвищення до півтора метра над рівнем нуля», - повідомила В.БЛОХ.

Вона також додала, що найбільше підвищення рівнів води від 1,5-2,5 м передбачається на річці Тисі на ділянці В.Бичків-Вилок та в нижній течії Боржави.

Крім того, при сильних зливах на малих річках можливі швидкоплинні підвищення рівнів води, в горах існує загроза утворення селів.