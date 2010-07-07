Присяжнюк: Україна планує знизити прогноз урожаю зернових

Україна через несприятливі погодні умови планує знизити прогноз цьогорічного врожаю зернових на 1-1,5 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ми вважаємо, що якщо ми отримаємо урожай менше на 1-1,5 млн. тонн, – це буде нормально в цих умовах», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Міністр додав, що зараз через кліматичні і несприятливі погодні умови майже всі країни, як в світі, так і в СНД, переглядають свої прогнози обсягів врожаїв.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня М.ПРИСЯЖНЮК заявив. що МінАП знизило прогноз урожаю зерна до 45-45,5 млн. тонн.

Раніше міністерство прогнозувало врожай зерна 2010 року в обсязі 46-48 млн. тонн.