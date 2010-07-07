На околиці Вінниці запрацює гуртовий сільгоспринок

У с.Якушинці, що під Вінницею, з серпня почне роботу гуртовий сільгоспринок.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили керівники проекту.

Новий ринок, який працюватиме в режимі ярмарку, буде розташований на ділянці площею 12,7 га, в селі Якушинці по вулиці Колгоспній, 1, в 2,5 кілометрах від роздоріжжя Хмельницького шосе і об'їзної дороги навколо Вінниці.

Передбачають, що сільгоспринок запрацює з 17 липня, а офіційне відкриття постійно діючого ринку-ярмарку відбудеться 1 серпня об 11:00 на день села Якушинці.

Керівники проекту вважають, що гуртовий ринок допоможе комплектувати затребувані за обсягом товарні партії і виконуватиме роль оператора гуртової торгівлі, зв'язавши виробника безпосередньо зі споживачем.

Зараз фахівці аграрного ринку Вінниччини чекають, що відкриття цього ринку матиме позитивні тенденції - пожвавлення економіки, заохочення вітчизняних виробників, об'єктивність цін.