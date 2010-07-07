Херсонський губернатор дав розпорядження перевірити хлібопекарів

Херсон. Голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК доручив провести комплексні перевірки пекарень області на відповідність їх діяльності чинному законодавству в частині безпеки і якості хлібобулочної продукції.

Про це сказано у розпорядженні ОДА №587 від 29 червня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, для здійснення перевірок райдержадміністраціям і меріям Херсона, Каховки і Нової Каховки доручено створити відповідні робочі групи, до складу яких необхідно включити представників податкових органів, управління з захисту прав споживачів, СЕС, інспекції за цінами, а також пожежного нагляду.

Підсумки перевірок доручено передати Головному управлінню агпропромрозвитку ОДА для подальшого узагальнення проблем розвитку хлібопекарської галузі регіону.

Довідка УНІАН. На території Херсонської області працюють понад 130 хлібопекарських підприємств.