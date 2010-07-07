Холдинг «Астарта» відкрив на Полтавщині молочний комплекс

Полтава. Один з найбільших в Україні агрохолдинг "Астарта" відкрив у селі Гоголево (Полтавська обл.) молочний комплекс ТОВ "Агрофірма ім. Довженка" на 500 голів вартістю 21 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в облдержадміністрації.

"Новий комплекс на 500 голів - наочне підтвердження дієвості програми, під час якої реалізують 18 масштабних інвестиційних проектів в області з будівництва тваринницьких комплексів і ферм на загальну суму 2,4 млрд. грн."., - наголосив на відкритті комплексу голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО.

За його словами, повністю будівництво комплексу завершать до кінця поточного року. Інвестиції планують окупити протягом 5 років.