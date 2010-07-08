Переговори з Україною про ЗВТ триватимуть ще рік

Єврокомісія розраховує, що переговори з Україною про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) продовжаться ще рік.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі повідомило джерело у Єврокомісії.

“З боку Єврокомісії ми говоримо, що потрібен рік до завершення переговорів”, - сказав співбесідник агентства.

Відповідаючи на питання, чим пояснюється такий тривалий термін переговорів, представник Єврокомісії сказав, що обидві сторони мають дуже амбітні цілі, а сама угода про ЗВТ, яка готується до підписання з Україною, не має аналогів у відносинах Євросоюзу з іншими країнами світу.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2008 року Україна і Євросоюз почали переговори про створення зони вільної торгівлі, що має стати складовою нової Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

12-й раунд переговорів проходить в Брюсселі з 5 по 9 липня.