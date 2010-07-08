«Брокбізнес» застрахувала майно «Галактон»

Страхова компанія «Брокбізнес» уклала договір добровільного страхування майна з ПАТ «Галактон» строком на 1 рік.

Про це йдеться у повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, СК «Брокбізнес» застрахувала устаткування компанії для виробництва і переробки молочної продукції. Сума страхової відповідальності склала 59,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. Страхова компанія «Брокбізнес» працює на страховому ринку України з грудня 1993 року. На даний час СК «Брокбізнес» має розгалужену мережу, яка налічує 41 філіал, і розвинену мережу відділень і відділів продажів.

ПАТ "Галактон" створене в 1995 році на базі Київського міського молокозаводу N2. ВАТ "Галактон", ТОВ "Юнімілк", ДП "Галактіс" (все – Київ), ВАТ "Кременчуцький міськмолокозавод" (Полтавська обл.) входять до складу групи «Юнімілк Україна».