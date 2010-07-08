Щотижневий ОГЛЯД аграрних ринків (від 08.07.10)

Пшениця.

Стрімке зниження курсу долара на forex разом зі сприятливими новинами про співвідношення попиту і пропозиції на зерно сприяли на цього тижня різкому зростанню цін на пшеницю. Так липневий контракт за останні шість торговельних сесій додав понад 15%, здолавши межу в $5 за бушель ($183,62 за тону). Стала суха і надмірно тепла погода в деяких регіонах Росії, а також країнах Європи примушують експертів переглядати прогнози урожаю. Відповідно загальний світовий обсяг виробництва пшениці цього року може бути істотний меншим, ніж раніше очікували. Погода може внести неприємні корективи і в плани американських фермерів, чиї посіви також страждають від надмірно жарких кліматичних умов. У випадку збереженні подібної погоди в ключових країнах-виробниках пшениці, котирування зерна продовжать зростання.

Кукурудза.

Зростання на минулому тижні спостерігалося і в цінах на кукурудзу. Частково ті ж чинники, що штовхали ціни на пшеницю вгору, сприяли і зростанню вартості кукурудзи. Хоча дорожчали контракти на цю культуру менш стрімко, оскільки жарка погода в Росії, Європі і США доки не шкодять посівам кукурудзи. Нині за бушель цього зерна на біржі Чикаго пропонують $3,7 ($145,67 за тону). Найближчим часом, за незмінних погодних умов ціни на кукурудзу (слідом за пшеницею) можуть продовжити зростання.

Свинина.

Ціни на свинину продовжують торгуватися у рамках діапазону 0,78 -$0,81 за фунт. Учасники ринку знайшли деякий рівноважний стан. Подальшому зростанню цін на свинину перешкоджають кінцеві споживачі, які чуйно реагую на зростання вартості м'ясної продукції, при цьому знижуватися ціни також не можуть, оскільки на ринку, як і раніше, відчувається певний дефіцит поголів'я свиней. У результаті, найближчими днями ціни продовжать рухатися у рамках сформованого діапазону.

Огляд "УНІАН-Економіці" надала ФК "Калита-Фінанс"