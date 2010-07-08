У Полтавській області планують створити 1 тис. робочих місць

У Полтавській області до 2012 року у галузі тваринництва планують створити 1 тис. нових робочих місць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Полтавської облдержадміністрації Олександр УДОВИЧЕНКО.

За його словами, на підставі розробленої в області програми створення сприятливих умов для стабілізації і розвитку тваринництва тільки в поточному році буде реалізовано 18 проектів на загальну суму 2,4 млрд. грн.

"Частина проектів охопить будівництво і реконструкцію тваринницьких комплексів і ферм у свинарстві, інша - в молочному скотарстві. Ми ставку робимо саме на тваринництво. Повномасштабне завершення модернізації тваринницької галузі у 2011 році не лише прискорить її розвиток, але і додатково забезпечить роботою близько тисячі фахівців", - сказав О. УДОВИЧЕНКО.