Право оренди землі настає з дня держреєстрації

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про оренду землі».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 247 із 425 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації цього права відповідно до закону, що регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

В Прикінцевих положеннях закону визначено, що документ набирає чинності з дня його опублікування. Крім того, встановлено, що до 1 січня 2012 року:

строк здійснення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок не може перевищувати 14 днів з дня подачі заяви про таку реєстрацію;

плата за державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення не може перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кабінету міністрів України доручено протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону.